Экономистка: Лукашенко порождает коррупцию

Экономистка: Лукашенко порождает коррупцию6
- 19.02.2025, 18:56
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Налоговая не работает с целью улучшить бизнес-среду.
Лукашенко распорядился создать перечень «порядочных бизнесменов», которых реже будет проверять налоговая и другие контролирующие органы. В свою очередь, такие предприятия должны «железобетонно» ничего не нарушать, платить налоги и «не обижать людей — обычных рабочих, крестьян».
Меру, которая преподносится как стимул для бизнеса соблюдать законодательство, экономистка Алиса Рыжиченко в интервью «Филину» называет сомнительной:
— Значит, только определенный круг людей может войти в этот перечень и иметь привилегии в виде отсутствия проверок. Все остальные, кто не получит права войти в этот круг, будут иметь постоянные проверки и вынуждены будут платить штрафы. Потому что любая проверка находит какие-то ошибки, нарушения — работа у них такая.
Налоговая в Беларуси, как и другие проверяющие органы, не работает с целью улучшить бизнес-среду. Они работают с целью найти проблему и получить за это выплаты в виде штрафов.
Поэтому рассчитывать на то, что бизнесы, не попавшие в список, будут работать спокойно, без давления со стороны чиновников и проверяющих, конечно, не приходится. И естественно, что это будет порождать коррупцию, ведь попасть в перечень будет много желающих.