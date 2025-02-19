Financial Time: В ЕС нашли, где взять дополнительные средства на оборону 19.02.2025, 20:42

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Стало известно, сколько могут выделить.

Европейский Союз рассматривает возможность использования 93 миллиардов евро неизрасходованных средств, выделенных на восстановление экономики после пандемии COVID-19, для усиления оборонного сектора. Такое решение обсуждается в контексте растущих вызовов безопасности и возможного сокращения поддержки Европы со стороны США после заявлений администрации Дональда Трампа.

Об этом пишет Financial Times (перевод - telegraf.com.ua) со ссылкой на источники.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на заседании правоцентристской Европейской народной партии отметила, что неиспользованные средства могут быть направлены на оборону. Она также подчеркнула, что дополнительные потребности ЕС в финансировании обороны оцениваются в 500 миллиардов евро на следующее десятилетие.

Среди возможных вариантов – перепрофилирование фондов регионального развития и создание новых финансовых механизмов. Это позволило бы привлекать инвестиции в военно-промышленный комплекс, исследования и разработки, а также в двойные инфраструктурные проекты, например аэропорты, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.

В Брюсселе также обсуждается идея создания межправительственного оборонного фонда, который мог бы включать Великобританию и Норвегию. Это позволило избежать блокирования финансирования со стороны стран, занимающих нейтральную позицию или имеющих пророссийские настроения.

Отдельно в Великобритании рассматривается возможность создания «банка перевооружения» по аналогии с Европейским банком реконструкции и развития. Предполагается, что его стартовый капитал составит 100 миллиардов евро, причем участники должны внести лишь 10% от этой суммы авансом, а остальные средства банк сможет привлечь на рынках капитала.

Из-за отсутствия единой позиции по новым заимствованиям ЕС вынужден искать другие источники финансирования. Поэтому оставшиеся из Фонда восстановления и устойчивости (RRF) 93 миллиарда евро могут стать ключевым источником финансирования военных проектов. Однако использование этих средств потребует изменений в правилах фонда и одобрения большинством стран-членов ЕС, а также Европейским парламентом.

Еще один вариант – использование фондов сплоченности, которые раньше предназначались для поддержки наименее развитых регионов Европы. Если этот подход одобрен, оборонный сектор получит финансирование наравне с другими отраслями экономики.

Фон дер Ляен также отметила, что страны ЕС смогут увеличивать свои оборонные бюджеты без риска санкций в рамках фискальных правил Евросоюза. Это решение было официально объявлено на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-служба Европейской комиссии пока не предоставила официальных комментариев по поводу возможных изменений в распределении средств. Однако растущая угроза безопасности Европы заставляет Брюссель активизировать поиски дополнительных финансовых ресурсов для обороны.

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