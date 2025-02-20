The Telegraph: Стармер представит Трампу стратегию развертывания войск Европы в Украине 2 20.02.2025, 10:59

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Кир Стармер

Операцию хотят подкрепить достаточной огневой мощностью.

Премьер Британии Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план отправки до 30 000 европейских военных в Украину, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на осведомленных собеседников.

Ожидается, что Стармер во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе подробно расскажет, как европейские силы могут контролировать любое соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве президента США.

Но, по словам западных официальных лиц, информированных о планах, он будет призывать Трампа оставить американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить смертоносной силой, если Россия нарушит условия любого перемирия.

Англо-французская стратегия насчет «сил успокоения» была представлена самым влиятельным лидерам Европы на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, когда они пытались ответить на начало мирных переговоров господина Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

План был составлен на фоне опасений, что президент США «умоет руки» из Украины и какого-либо прекращения огня почти сразу после заключения любого соглашения.

Стармер будет доказывать Трампу, что в интересах США продолжать участвовать в предотвращении вторжения России после окончания боевых действий.

Согласно англо-французскому плану до 30 000 военных под руководством Европы будут развернуты в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, далеко от нынешней линии фронта.

Вместо того чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на «технический мониторинг», включая данные разведки, самолеты наблюдения, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить «полную картину происходящего», сказал западный чиновник.

Операция будет подкреплена достаточной огневой мощностью, чтобы «отслеживать и пресекать» эти атаки, чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и обеспечить коммерческие рейсы.

Морские патрульные корабли также будут направлены в Черное море для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным маршрутам.

План, очерченный западными официальными лицами, далеко не соответствует 200-тысячной миротворческой миссии, которую требует президент Украины Владимир Зеленский как возможную цену за подписание мирного соглашения.

Но учитывая позицию Германии, Испании и Италии, европейские возможности для обеспечения будущего Украины выглядят ограниченными.

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