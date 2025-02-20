Республиканцы начали жестко отвечать на слова Трампа об Украине 24 20.02.2025, 12:42

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Президента США критикую его же однопартийцы.

Представители Республиканской партии активно обсуждают в Сети скандальные заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине, рейтинг президента Владимира Зеленского и российскую агрессию. Сайт New Voice собрал реакцию представителей республиканцев.

Бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал заявления Трампа, отметив, что полномасштабное вторжение в Украину начала именно Россия.

«Господин президент, Украина не „начинала“ эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, которое унесло сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде. Россия вторглась в Украину в ходе крупнейшей европейской атаки со времен Второй мировой войны», — отметил он.

Такого же мнения придерживается конгрессмен-республиканец и отставной генерал Дон Бейкон.

«(Российский диктатор Владимир — ред.) Путин начал эту войну. Путин совершил военные преступления. Путин — диктатор, который убивал своих оппонентов. Страны ЕС предоставили Украине больше помощи. Зеленский имеет более 50% голосов. Украина хочет быть частью Запада, Путин ненавидит Запад. Я не принимаю двойное мышление Джорджа Оруэлла», — подчеркнул он в соцсети X.

Конгрессмен-республиканец Майк Лоулер назвал Владимира Путина «мерзким диктатором и головорезом», который совместно с Китаем и Ираном работает над тем, чтобы подорвать и дестабилизировать США, Европу, Израиль и свободный мир.

Лоулер подчеркнул, что поддерживает усилия, направленные на завершение войны в Украине. Однако, по его словам, любое соглашение, направленное на достижение мира, должно включать Украину за столом переговоров, а также «защищать ее структурный суверенитет и суверенитет ее соседей».

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер считает: «Доверять Путину нельзя. Это военный преступник, который нарушил все нормы международного права. Его следует привлечь к ответственности, посадить в тюрьму, и, возможно, казнить».

По словам сенатора Линдси Грэма, история научила, что «умиротворение агрессии приводит к еще большей агрессии».

«Чемберлен с Гитлером, Байден и Обама с Путиным. Я уверен, что президент Трамп завершит войну в Украине быстро и таким образом, который сдержит будущую агрессию», — считает он.

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