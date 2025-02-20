Стала известна дата начала учений «Запад-2025» в Беларуси

Стала известна дата начала учений «Запад-2025» в Беларуси2
- 20.02.2025, 13:03
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Зеленский предупреждал об их опасности.
Совместные с Россией учения «Запад-2025» пройдут в середине сентября. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко, передает БелТА.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заявлял об угрозе этих учений.
«Вы увидите весной, летом или осенью Путин будет располагать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, а может и США, будут говорить, что это запугивание. Это запугивание Польши, запугивание Литвы и других Балтийских партнеров», — заявлял Зеленский.