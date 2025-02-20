закрыть
20 февраля 2025, четверг, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стала известна дата начала учений «Запад-2025» в Беларуси

2
  • 20.02.2025, 13:03
  • 4,568
Стала известна дата начала учений «Запад-2025» в Беларуси

Зеленский предупреждал об их опасности.

Совместные с Россией учения «Запад-2025» пройдут в середине сентября. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко, передает БелТА.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заявлял об угрозе этих учений.

«Вы увидите весной, летом или осенью Путин будет располагать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, а может и США, будут говорить, что это запугивание. Это запугивание Польши, запугивание Литвы и других Балтийских партнеров», — заявлял Зеленский.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов