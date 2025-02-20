Воздушный бой над Одессой: украинские моряки сбили 16 «Шахедов»1
- 20.02.2025, 13:22
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В ВМС показали видео.
В ночь на 20 февраля Россия атаковала города Украины ударными БпЛА типа Shahed.
Группировка Военно-морских сил ВСУ уничтожила 16 ударных дронов над Одессой. Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа обнародовал видео ночного боя в небе над городом.
«Спасибо воинам группировки ВМС ВС Украины за 16 уничтоженных «Шахедов», — написал он.
Атака на Одессу 20 февраля: что известно
Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что РФ второй день подряд массированно атакует областной центр ударными беспилотниками. В результате удара 20 февраля загорелась крыша заведения общественного питания и складского здания. Кроме того, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.
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55-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.
По словам Кипера, сейчас запитана критическая инфраструктура. Всего за последние сутки энергетики вернули свет в дома 40 тысяч клиентов. Без напряжения пока остаются 49 тысяч абонентов. Работы продолжаются.