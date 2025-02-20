закрыть
20 февраля 2025, четверг, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воздушный бой над Одессой: украинские моряки сбили 16 «Шахедов»

1
  • 20.02.2025, 13:22
  • 1,206
Воздушный бой над Одессой: украинские моряки сбили 16 «Шахедов»

В ВМС показали видео.

В ночь на 20 февраля Россия атаковала города Украины ударными БпЛА типа Shahed.

Группировка Военно-морских сил ВСУ уничтожила 16 ударных дронов над Одессой. Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа обнародовал видео ночного боя в небе над городом.

«Спасибо воинам группировки ВМС ВС Украины за 16 уничтоженных «Шахедов», — написал он.

Атака на Одессу 20 февраля: что известно

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что РФ второй день подряд массированно атакует областной центр ударными беспилотниками. В результате удара 20 февраля загорелась крыша заведения общественного питания и складского здания. Кроме того, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

ArticleImage Id:173869]

ArticleImage Id:173870]

55-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

По словам Кипера, сейчас запитана критическая инфраструктура. Всего за последние сутки энергетики вернули свет в дома 40 тысяч клиентов. Без напряжения пока остаются 49 тысяч абонентов. Работы продолжаются.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов