Пленные из КНДР рассказали, какое оружие ВСУ наводит на них ужас 2 20.02.2025, 14:53

5,082

Армия РФ не смогла защитить северокорейских союзников.

Журналисты южнокорейского издания Chosun Ilbo опубликовали интервью с северокорейскими военными, захваченными в плен в Украине.

Пленные рассказали о плохой подготовке со стороны российских командиров, серьезных потерях из-за украинских беспилотников и артиллерии, а также страхе перед так называемыми «дьявольскими дронами», которые россияне называют «Баба Яга».

По информации издания, интервью были взяты у двух военнослужащих КНДР: 26-летнего снайпера-разведчика по имени Ри и 21-летнего стрелка по имени Пек. Они служат в подразделениях Главного разведывательного управления КНДР при Генеральном штабе армии, а не в спецподразделениях ССО, как предполагалось ранее.

Армия РФ не смогла защитить северокорейских союзников

По словам Ри, он прибыл во Владивосток 10 октября 2024 года. До этого месяц провел в провинции Чагандо, участвуя в ликвидации последствий наводнения. 5 января 2025 года он вступил в первый бой на территории России в Курской области. Ри отметил, что первая волна северокорейских войск понесла большие потери из-за ударов украинских беспилотников и артиллерии.

«Мы рассчитывали на поддержку российской артиллерии, но они стреляли куда-то в тыл врага, не обеспечивая нам прикрытие. Это привело к многочисленным жертвам», — рассказал он.

Украинские дроны и психологический шок у северокорейских солдат

Одним из главных факторов, вызвавших панику среди северокорейских солдат, стали украинские дроны-камикадзе и ночные дроны-бомбардировщики.

По словам пленного, они нанесли наибольший урон подразделениям КНДР. Ри признался, что после ранения боялся передвигаться даже ночью из-за угрозы со стороны беспилотников. Он и другие солдаты называли эти аппараты «дьявольскими дронами».

Российские военные, по его словам, не научили северокорейцев эффективной защите от этой угрозы, что привело к хаосу на поле боя.

Пленные также рассказали, как северокорейские агенты активно распространяли слухи среди своих войск в Курской области, утверждая, что украинскими дронами управляют военные из Южной Кореи.

Эти слухи, вероятно, распространялись с целью деморализации противника и поднятия духа собственных войск, однако на деле только усилили страх перед высокотехнологичными средствами поражения.

Реакция Южной Кореи

В связи с появлением северокорейских военных на территории конфликта правительство Южной Кореи начало консультации с Украиной относительно судьбы пленных. Напомним, что, согласно Конституции Южной Кореи, весь Корейский полуостров считается её территорией, а граждане КНДР официально признаются гражданами Южной Кореи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com