Пленные из КНДР рассказали, какое оружие ВСУ наводит на них ужас

Пленные из КНДР рассказали, какое оружие ВСУ наводит на них ужас2
- 20.02.2025, 14:53
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Армия РФ не смогла защитить северокорейских союзников.
Журналисты южнокорейского издания Chosun Ilbo опубликовали интервью с северокорейскими военными, захваченными в плен в Украине.
Пленные рассказали о плохой подготовке со стороны российских командиров, серьезных потерях из-за украинских беспилотников и артиллерии, а также страхе перед так называемыми «дьявольскими дронами», которые россияне называют «Баба Яга».
По информации издания, интервью были взяты у двух военнослужащих КНДР: 26-летнего снайпера-разведчика по имени Ри и 21-летнего стрелка по имени Пек. Они служат в подразделениях Главного разведывательного управления КНДР при Генеральном штабе армии, а не в спецподразделениях ССО, как предполагалось ранее.
Армия РФ не смогла защитить северокорейских союзников
По словам Ри, он прибыл во Владивосток 10 октября 2024 года. До этого месяц провел в провинции Чагандо, участвуя в ликвидации последствий наводнения. 5 января 2025 года он вступил в первый бой на территории России в Курской области. Ри отметил, что первая волна северокорейских войск понесла большие потери из-за ударов украинских беспилотников и артиллерии.
«Мы рассчитывали на поддержку российской артиллерии, но они стреляли куда-то в тыл врага, не обеспечивая нам прикрытие. Это привело к многочисленным жертвам», — рассказал он.
Украинские дроны и психологический шок у северокорейских солдат
Одним из главных факторов, вызвавших панику среди северокорейских солдат, стали украинские дроны-камикадзе и ночные дроны-бомбардировщики.
По словам пленного, они нанесли наибольший урон подразделениям КНДР. Ри признался, что после ранения боялся передвигаться даже ночью из-за угрозы со стороны беспилотников. Он и другие солдаты называли эти аппараты «дьявольскими дронами».
Российские военные, по его словам, не научили северокорейцев эффективной защите от этой угрозы, что привело к хаосу на поле боя.
Пленные также рассказали, как северокорейские агенты активно распространяли слухи среди своих войск в Курской области, утверждая, что украинскими дронами управляют военные из Южной Кореи.
Эти слухи, вероятно, распространялись с целью деморализации противника и поднятия духа собственных войск, однако на деле только усилили страх перед высокотехнологичными средствами поражения.
Реакция Южной Кореи
В связи с появлением северокорейских военных на территории конфликта правительство Южной Кореи начало консультации с Украиной относительно судьбы пленных. Напомним, что, согласно Конституции Южной Кореи, весь Корейский полуостров считается её территорией, а граждане КНДР официально признаются гражданами Южной Кореи.