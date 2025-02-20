«После этой встречи риторика Трампа изменится» 4 20.02.2025, 15:06

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Какой план везут в Вашингтон Макрон и Стармер.

Несколько дней подряд мы наблюдаем жесткую риторику президента США Дональда Трампа в адрес Украины.

Это жесткий торг или США выходят из поддержки Украины? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал военному эксперту, директору New Geopolitics Research Network и эксперту украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю.

— На самом деле это стратегия Трампа по ведению переговоров. Он успел уже, по-моему, вступить в конфликт со всеми соседями и союзниками. Я бы пока не сказал, что результаты позитивные. Подчеркну, я не видел ни одного результативного действия Трампа, к сожалению, а прошел уже ровно месяц с инаугурации.

С точки зрения Украины, судя по всему, ондальше будет пытаться переломить позицию президента Украины Владимира Зеленского. Кто его инструктирует, дает информацию — пока непонятно. Однозначно, что это будет очередное фиаско Трампа.

Даже если бы Зеленский захотел пойти на уступки, то украинцы не позволят ему этого сделать. Уверен, что президент Зеленский будет сохранять ту же позицию.

Я прогнозирую, что на следующей неделе будет встреча Трампа с главой Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ему будет предложен какой-то план, и после этого риторика Трампа резко изменится.

Он будет предлагать Украине что-то близкое к позиции Британии и Франции. После этого президент Зеленский будет уже говорить с Трампом на другом уровне, более конструктивно, а не на языке угроз.

В Украине воспринимают с пониманием, что Трамп проблематичен, но это нас никак не касается. У нас-то ничего не изменилось. Ракеты и «Шахеды» по Киеву прилетают каждый день.

У нас идет война, нам все равно, что говорит Трамп. Да, США превращаются в какую-то смешную страну, но, к сожалению, так бывает даже с мощными государствами. У них тоже случаются сложные периоды в истории. Нам же нужно дальше продолжать защищаться от России, поэтому у нас ничего особо не поменялось.

Да, может быть, США прекратят свою помощь Украине, но мы с Европой выдержим. Если же США не хотят участвовать в экономических проектах в Украине, восстановлении страны, то это их проблемы. Каждый выбирает свой путь.

— Европейские страны рассматривают вопрос отправки миротворцев в Украину. Насколько это реальный план? Какое количество военных должно быть направлено?

— Дело в том, что нельзя использовать слово «миротворцы». Потому что миротворческая миссия проходит исключительно тогда, когда обе стороны согласны на это.

То есть Украина и Россия должны согласиться, чтобы кто-то между ними встал и осуществлял какие-то действия по стабилизации или мониторингу. Когда начинают говорить о каком-то количестве сил, то мы же понимаем, что даже если миллион человек поставить, то это никоим образом не будет препятствовать ракетным ударам Украины по РФ или РФ по Украине, действиям дронов и так далее.

Сухопутный силы это, конечно, интересно, но если Украина и Россия захотят продолжать воевать, то, опять же, хоть миллион, хоть два миллиона туда поставить европейцев, индусов или китайцев, это ничего не изменит.

Это высокоинтенсивная война, которую просто миротворческими усилиями, контингентом не остановить. Здесь должна быть политическая воля, гарантии, только после этого сухопутные силы могут быть использованы для мониторинга. И то, в основном, техническими средствами.

План, который опубликовал The Telegraph, я так понимаю, будет представлен Трампу лично на следующей неделе, прежде всего Стармером и Макроном (судя по всему, президент Франции его поддерживает).

Согласно плану, основные дислокации европейцев (французов, британцев и других) будут находиться далеко от линии соприкосновения: это будет Полтава, Кривой Рог и Днепр. Это, опять же, информация The Telegraph, а на линии фронта будут стоять украинские войска.

Подчеркну, там никто не может стоять, кроме украинский войск, но при этом там могут быть международные, европейские силы, те же Британские экспедиционные силы (англ. British Expeditionary Force (BEF) — прим.). Если под их эгидой, то там Британия будет лидером. В принципе, все складывается.

При этом основной мониторинг будет осуществляться техническими средствами, спутниками, дронами этой миссии. Пешие патрули там явно не будут иметь смысла. 1200 км фронта не обойдешь, поэтому техническими средствами все может контролироваться. Будет понятно, какая сторона куда, чего стреляет, запускает и так далее. Плюс, естественно, должно быть авиационное патрулирование и патрулирование кораблями Черного моря для того, чтобы ситуация была стабильная.

— Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции сделал два заявления о Беларуси. Первое: Беларусь сегодня — это плацдарм для нового наступления России. Возможно, Москва попытается атаковать Европу. Второе: граница безопасности Европы должна проходить по восточным границам Беларуси и Украины. Как понимать его заявления?

— Известная информация, что Россия и Беларусь готовят проведение учений «Запад-2025». По нашей информации, Россия может вводить в Беларусь различное количество войск под прикрытием этих учений, поэтому украинская разведка внимательно за этим следит. Если будет более 15 тысяч, значит, Россия готовит боевую операцию.

Если менее 15 тысяч, то вряд ли у русских получится проводить какие-то операции против Украины или других стран.

Беларусь постоянно находится под нашим очень внимательным контролем. Если там будут какие-то агрессивные движения, то Украина абсолютно готова их нейтрализовать.

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