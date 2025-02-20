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Во Франции подтвердили визит Макрона в США

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  • 20.02.2025, 16:08
  • 3,754
Во Франции подтвердили визит Макрона в США

СМИ узнали, какой месседж готовят Трампу.

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе поедет в США. Он будет говорить о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Макрон поедет в Вашингтон на следующей неделе. Таким образом он подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что он встретится с Макроном «очень скоро, возможно, в понедельник».

По словам министра, Макрон в США будет говорить об Украине.

- Он поедет, чтобы передать голос европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них, - сказал Хаддад.

Французский министр считает, что «сорванное прекращение огня было бы победой» российского диктатора Путина.

Хаддад добавил, что на переговорах в Саудовской Аравии у Европы есть несколько активов, которые можно использовать, начиная с поддержки Украины, которая, как он указал, «больше, чем у США». Он назвал в качестве рычагов «экономическое давление на Россию» и «способность обеспечить гарантии безопасности».

Комментируя заявления Трампа с критикой президента Украины, Хаддад заявил, что «единственный диктатор в этой войне - Путин, а Зеленский - герой».

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