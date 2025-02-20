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СМИ: В Курской области погибли десятки российских срочников

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  • 20.02.2025, 18:44
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СМИ: В Курской области погибли десятки российских срочников

Есть имена погибших военных.

В Курской области после начала наступления ВСУ в августе прошлого года погибли не менее 25 российских солдат-срочников. Такие данные приводит «Верстка» на основе открытых источников - сообщений СМИ и опубликованных в соцсетях некрологов.

Согласно этим сообщениям, все срочники погибли в первые дни и недели после начала украинской операции, в августе-сентябре 2024 года. О многих смертях, однако, сообщили только недавно.

Средний возраст погибших - 20 лет, среди них были в том числе 18-летние, только недавно призванные на службу.

«Верстка» приводит имена 10 военнослужащих, о гибели которых ранее не сообщалось в СМИ. Срочники были призваны на службу из 18 разных регионов. Больше всего среди погибших уроженцев Вологодской области и Краснодарского края — по три человека.

О том, что военнослужащие-срочники были размещены в Курской области и попали под удар наступавших украинских войск, сообщали еще в августе как украинские военные, так и российские провоенные блогеры. Сотни срочников попали в плен, в результате обменов пленными, по всей видимости, большая их часть была возвращена в Россию.

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