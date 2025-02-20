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Число пользователей ChatGPT превысило 400 млн

  • 20.02.2025, 19:17
Число пользователей ChatGPT превысило 400 млн

C декабря этот показатель вырос на 33%.

В феврале количество ежемесячно активных пользователей инструментов американской компании OpenAI, главным из которых является чат-бот ChatGPT, превысило 400 млн.

Об этом в интервью CNBC заявил управляющий директор компании Брэд Лайткэп. Тем самым с декабря этот показатель вырос на 33% — тогда компания сообщала о 300 млн активных пользователей. Лайткэп также заявил, что количество платных корпоративных пользователей с сентября удвоилось, достигнув 2 млн.

Как отмечает CNBC, число пользователей OpenAI растет, несмотря на то что в конце января китайская DeepSeek представила собственную модель ИИ R1, которая, по ее заявлениям, по основным характеристикам не уступает нейросети от OpenAI и при этом существенно дешевле. После появления R1 акции многих технологических компаний, в том числе OpenAI, упали.

По данным сервиса TrendForce на 7 февраля, у нейросети от DeepSeek было 20 млн ежедневно активных пользователей, тем самым она вышла на второе место в мире после ChatGPT.

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