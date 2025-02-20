На въезде в украинский Покровск подняли бело-красно-белый флаг

На въезде в украинский Покровск подняли бело-красно-белый флаг1
- 20.02.2025, 20:48
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Фотофакт.
Бело-красно-белый флаг подняли бойцы полка Калиновского на въезде во Покровск Донецкой области. Они участвуют в защите этого украинского города.
«Здесь плечом к плечу с украинской армией стоят и наши воины из полка имени Кастуся Калиновского. Под Покровском погибла белорусская героиня Мария Зайцева. В память о ней и всех белорусских добровольцах, отдавших свои жизни за свободу Украины, на въезде в город был поднят белорусский национальный флаг», — говорится в сообщении пресс-службы калиновцев.
Полк обещает вскоре опубликовать на своем YouTube-канале видеосюжет из Покровска.
Российские войска ведут наступление на город, чтобы выйти в том числе на административные границы Донецкой области. По данным ВСУ, соответствующий приказ был спущен из Кремля.