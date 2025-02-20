Белорусы основали стартап, который попал в крупный американский акселератор 1 20.02.2025, 23:03

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Таисия Мухо и Борис Малайчик

Программа работает с помощью ИИ.

Таисия Мухо и Борис Малайчик — молодые предприниматели из Беларуси. Со своим стартапом Plain они еще успевают в мировой «Forbes 30 Under 30», пишет телеграм-канал Dzik Pic.

Plain — это AI Design Agent от белорусов, который практически сразу после создания попал в крупный американский акселератор TechStars'24.

Программа с помощью искусственного интеллекта упрощает работу дизайнерам, работающим в мебельных бизнесах. Plain устанавливается на сайт компании и помогает конечным пользователям с дизайн-решениями: отвечает на вопросы, предлагает релевантные товары, генерирует дизайн-концепты и т.д. Замеры придется сделать самостоятельно.

Основали проект молодые белорусы Таисия Мухо и Борис Малайчик.

Таисия окончила БНТУ и работала в сфере интерьерного дизайна, в том числе в известной ZROBIM architects, основала собственную фирму.

Некоторое время девушка работала даже в цифровом агентстве — пошла туда, чтобы «понять, как делаются стартапы».

Кофаундер Plain Борис Lead Software Architect с профильным образованием и приверженностью к Data. Учился парень в Брестском технологическом университете и Варшавской политехнике.

Знакомы Таисия с Борисом были еще с Беларуси, но первый общий проект — Plain — запустили в 2023 году в Берлине. Позднее им пришлось переехать в Варшаву: там условия для развития стартапа были лучше.

По их словам, отбор на акселератор TechStars открыл для них много новых возможностей и знакомств.

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