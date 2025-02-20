Макрон: Мы хотим мира, но не прекращения огня 1 20.02.2025, 23:26

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Эммануэль Макрон

Президент Франции заявил, что прекращение огня будет равноценным капитуляции Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение огня будет равноценным капитуляции Украины и это недопустимо, учитывая установление мира. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает BFM.

По словам Макрона, Украина «оказывает грозное сопротивление, но ситуация вызывает беспокойство», поскольку американцы и россияне обсуждают возможный проект соглашения о прекращении огня, не консультируясь с украинскими властями.

Также президент считает, что «безопасность и интересы Франции поставлены на карту», когда Соединенные Штаты и Россия начинают переговоры по российской агрессии в Украине.

«Мы вступаем в новую эру», — заявил Макрон, добавив, что «риск существует» на фоне переговоров США и РФ.

Уполномоченный министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад сообщил, что Макрон поедет в Вашингтон на следующей неделе для переговоров по Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении телефонного разговора с Макроном, заявив, что французский президент проинформировал его о новых контактах и договоренностях с партнерами.

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