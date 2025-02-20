В окрестностях Тель-Авива взорвались три автобуса
- 20.02.2025, 23:30
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Обошлось без пострадавших.
Два пустых автобуса взорвались на парковках в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, сообщила полиция, предположив, что инцидент стал попыткой теракта, передает The Times of Israel. Пострадавших нет.
В Маген Давид Адом (израильская «скорая помощь» заявили, что пострадавших с телесными повреждениями нет. «Вместо этого [медики] оказывают медицинскую помощь водителю автобуса, 37-летнему мужчине, страдающему тревогой», — говорится в сообщении MDA в телеграм-канале.
Муниципалитет Бат-Яма заявил: «Каким-то чудом автобусы прибыли на стоянки за мгновение до взрыва».
Ynet сообщает о взрыве в третьем автобусе, припаркованном в пригороде Тель-Авива Холоне. Там также никто не пострадал. После инцидентов проводятся обыски в других автобусах агломерации Гуш-Дан, обнаружены два неразорвавшихся устройства.