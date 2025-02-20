Боец ВСУ: Россия начинает выдыхаться 20.02.2025, 23:54

1,244

Украина близка к тому, чтобы стабилизировать линию фронта.

Захватническая армия Российской Федерации начинает понемногу «выдыхаться «» но до сих пор превосходит Украину по количеству личного состава.

Об этом в эфире Radio NV заявил Серж Марко (Александр Карплюк), военнослужащий батальона беспилотных систем 59 штурмовой бригады СБС. По его словам, у оккупантов начало падать качество нового личного состава:

«Они начинают выдыхаться. Ведь очень большая линия соприкосновения, ее всю надо поддерживать. Они же давят по всей ней, не дают нам передохнуть. Это их концепция, что они давят по всем линиям и мы не можем собрать раму. У нас все сыпется, мы отступаем быстрее, чем можем построить фортификационные линии».

Он отметил, что Россия перетянула на себя инициативу более года назад, когда Трамп приостановил помощь Украине. По словам бойца, Путин потратил огромные ресурсы для того, чтобы удержать этот натиск до переговоров с Трампом. Чтобы подойти к переговорам с точки зрения армии, которая побеждает.

«Мы так инициативу с тех времен и не вернули. Но чтобы получить эту инициативу, Россия привлекла просто огромное количество ресурсов. Когда-то России придется стать на паузу. Разобраться, ротировать подразделения, сделать мобилизацию, набить какое-то количество плюс-минус адекватного личного состава. Это время у них очень близко. Плюс у них экономическая проблема», - добавил Карплюк.

Военный пояснил, что ранее россияне активно прорывали линии обороны Украины, не позволяя их выровнять. Впрочем, по словам Карплюка, в ближайшее время все может измениться.

«У нас постоянно были какие-то котлы. Сейчас можно посмотреть, если забрать Покровск, который находится в полуокружении, то сейчас там таких мест, где они выравнивают линию фронта — немного. То есть мы достаточно близки к тому, чтобы стабилизировать линию», - отметил Карплюк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com