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Посол РФ в Армении попал в ДТП в Ереване

  • 21.02.2025, 1:07
Посол РФ в Армении попал в ДТП в Ереване

Дипломат и его водитель получили травмы.

Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване. Дипломат и его водитель получили легкие травмы, сообщила пресс-служба посольства РФ.

По данным дипмиссии, авария случилась из-за «сложных погодных условий» в городе. Господину Копыркину и его водителю оказали медпомощь, их здоровью ничего не угрожает, отметили в посольстве.

Сергей Копыркин был назначен послом в Армении в апреле 2018 года указом президента Владимира Путина. До этого работал в посольствах в Камеруне (1985–1986 годы), Нигере (1986–1988), Руанде (1990–1994) и Великобритании (2000–2005). В 2011–2018 годы был заместителем постпреда России при Евросоюзе.

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