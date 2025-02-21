В Калужской области РФ мощно пылает завод по производству пластика 1 21.02.2025, 9:19

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Зарево и столб дыма видны за несколько километров.

В Калужской области РФ в ночь на 21 февраля произошел мощный пожар на заводе по переработке пластика. В частности, горит предприятие рядом с деревней Окороково Жуковского района, пишет «Обозреватель».

Об этом сообщают в российских пабликах; в МЧС РФ есть короткое сообщение о «возгорании в Жуковском районе на складе вторичного сырья». Пожар начался примерно в полночь и продолжается сейчас.

По последним данным, огонь распространился на 1000 квадратных метров предприятия.

О жертвах и пострадавших официальной информации нет.

Местные жители говорят, что пылает завод по переработке пластика, причем «зарево и столб дыма видны в нескольких километрах» из города Обнинск.

Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

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