В Калужской области РФ мощно пылает завод по производству пластика

В Калужской области РФ мощно пылает завод по производству пластика1
- 21.02.2025, 9:19
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Зарево и столб дыма видны за несколько километров.
В Калужской области РФ в ночь на 21 февраля произошел мощный пожар на заводе по переработке пластика. В частности, горит предприятие рядом с деревней Окороково Жуковского района, пишет «Обозреватель».
Об этом сообщают в российских пабликах; в МЧС РФ есть короткое сообщение о «возгорании в Жуковском районе на складе вторичного сырья». Пожар начался примерно в полночь и продолжается сейчас.
По последним данным, огонь распространился на 1000 квадратных метров предприятия.
О жертвах и пострадавших официальной информации нет.
Местные жители говорят, что пылает завод по переработке пластика, причем «зарево и столб дыма видны в нескольких километрах» из города Обнинск.
Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.