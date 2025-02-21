закрыть
21 февраля 2025, пятница, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Калужской области РФ мощно пылает завод по производству пластика

1
  • 21.02.2025, 9:19
  • 3,090
В Калужской области РФ мощно пылает завод по производству пластика

Зарево и столб дыма видны за несколько километров.

В Калужской области РФ в ночь на 21 февраля произошел мощный пожар на заводе по переработке пластика. В частности, горит предприятие рядом с деревней Окороково Жуковского района, пишет «Обозреватель».

Об этом сообщают в российских пабликах; в МЧС РФ есть короткое сообщение о «возгорании в Жуковском районе на складе вторичного сырья». Пожар начался примерно в полночь и продолжается сейчас.

По последним данным, огонь распространился на 1000 квадратных метров предприятия.

О жертвах и пострадавших официальной информации нет.

Местные жители говорят, что пылает завод по переработке пластика, причем «зарево и столб дыма видны в нескольких километрах» из города Обнинск.

Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов