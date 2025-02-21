В США началась волна протестов против Трампа 21.02.2025, 9:24

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Заявлено о проведении 50 демонстраций в 50 штатах за один день.

Сотни протестующих в Калифорнии и во Флориде собрались для того, чтобы сказать «нет» законопроекту о миграционной системе.

Около тысячи американцев собрались возле мэрии в Бостоне на мирный митинг против Трампа.

Акцию организовало «Движение 50501», которое ставит перед собой цель провести 50 протестов в 50 штатах за 1 день.

Об этом сообщает CBS.

Протестующих одновременно в нескольких разных штатах США не испугал даже мороз. Те, кто вышел на улицы американских городов, держали в руках плакаты, на которых было написано: «Это переворот», «Трусы кланяются Трампу. Патриоты, вставайте», «Депортируйте Маска, сбросьте Трампа».

Мероприятия были умышленно проведены в День Президента, чтобы подчеркнуть недовольство здравомыслящих американцев новым главой Белого дома. Об этом сообщила одна из организаторов протестов Эмили Мэннинг.

Участники протестов выступают против ряда решений Трампа, среди которых законопроект об эмигрантах и сокращении рабочих мест в федеральных агентствах.

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