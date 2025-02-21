Макрон призвал французов к мобилизации «на разных фронтах»1
- 21.02.2025, 11:51
В ближайшие недели.
Справедливого мира в Украине нельзя достичь путем прекращения огня, ведь такой шаг приведет к капитуляции страны.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM. Он подчеркнул, что Украине нужен мир, а не капитуляция.
«Мы хотим мира, но не прекращения огня, которое является капитуляцией Украины», - заявил он.
Также Макрон подчеркнул, что ситуация в Украине непосредственно влияет на безопасность Франции и всей Европы.
«Наша безопасность и национальные интересы Франции поставлены на карту, когда США и Россия начинают переговоры о войне в Украине», - подчеркнул французский президент.
Он выступил с призывом к европейским странам, чтобы те увеличивали военные усилия и усиливали поддержку Киева.
Также он отметил, что у Франции одна из самых мощных армий в Европе, однако нужно усиливать обороноспособность.
Относительно возможности отправки французских войск в Украину, то Макрон отметил, что пока не планируется непосредственно отправлять комбатантов.
Однако он не исключает варианта, что его государство может направить военные силы в Украину после достижения мирного соглашения, чтобы обеспечить стабильность и безопасность украинцев.
«Я вернусь к вам в ближайшие недели, чтобы мобилизовать вас на разных фронтах», - обратился Макрон к гражданам Франции.