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Макрон призвал французов к мобилизации «на разных фронтах»

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  • 21.02.2025, 11:51
Макрон призвал французов к мобилизации «на разных фронтах»
Эмануэль Макрон

В ближайшие недели.

Справедливого мира в Украине нельзя достичь путем прекращения огня, ведь такой шаг приведет к капитуляции страны.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM. Он подчеркнул, что Украине нужен мир, а не капитуляция.

«Мы хотим мира, но не прекращения огня, которое является капитуляцией Украины», - заявил он.

Также Макрон подчеркнул, что ситуация в Украине непосредственно влияет на безопасность Франции и всей Европы.

«Наша безопасность и национальные интересы Франции поставлены на карту, когда США и Россия начинают переговоры о войне в Украине», - подчеркнул французский президент.

Он выступил с призывом к европейским странам, чтобы те увеличивали военные усилия и усиливали поддержку Киева.

Также он отметил, что у Франции одна из самых мощных армий в Европе, однако нужно усиливать обороноспособность.

Относительно возможности отправки французских войск в Украину, то Макрон отметил, что пока не планируется непосредственно отправлять комбатантов.

Однако он не исключает варианта, что его государство может направить военные силы в Украину после достижения мирного соглашения, чтобы обеспечить стабильность и безопасность украинцев.

«Я вернусь к вам в ближайшие недели, чтобы мобилизовать вас на разных фронтах», - обратился Макрон к гражданам Франции.

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