Ученые совершили открытие там, где Моисей разделил Красное море 2 21.02.2025, 12:41

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Речь идет о ловушках на морском дне.

Ученые обнаружили в глубинах Красного моря смертельные ловушки на морском дне, которые создала сама природа, пишет DailyMail.

Исследователи обнаружили соляные бассейны на глубине 1219 метров под поверхностью залива Акаба. Они в 10 раз солонее обычной морской воды и лишены кислорода, что по сути убивает все живое, что попадает внутрь. Ученые считают, что эти экстремальные среды имитируют суровые условия ранней Земли, особенно в глубоком море, где жизнь могла впервые возникнуть.

Соляные бассейны редки, их было обнаружено всего около 40 в Красном море, Средиземном море и недавно переименованном Мексиканском заливе. Таким образом исследователи надеются получить информацию о цунами, внезапных наводнениях и землетрясениях в регионе, которые произошли тысячи лет назад.

Бассейны с рассолом были обнаружены в регионе Красного моря, который, как полагают, был местом, где Моисей разделил воды, ведя израильтян в Землю Обетованную.

«Бассейны расширяют известный географический диапазон бассейнов с рассолом Красного моря и представляют собой уникальную среду сохранения осадочных сигналов региональных климатических и тектонических событий», — заявили исследователи.

Залив Акаба считается загадочным из-за его уникальных геологических особенностей, включая экстремальные глубины, вулканическую активность и необычные колебания температуры на глубине.

Этот регион представляет собой вытянутую полосу Красного моря, которая отделяет египетский Синай от Саудовской Аравии, и некоторые эксперты полагают, что именно там Моисей разделил воды, ведя израильтян в Землю Обетованную.

Дело в том, что залив Акаба глубже и шире других регионов Красного моря, что сочетается с историей Моисей в Книге Исхода.

Во время своего исследования ученые из Университета Майами раскрыли еще одну загадку, изучая глубины с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV) в течение шести недель.

«Нам очень повезло. Открытие произошло в последние пять минут десятичасового погружения ROV (дистанционно-управляемый подводный аппарат), которое мы могли посвятить этому проекту», — говорит профессор Сэм Перкис.

ROV обнаружил «пустынное морское дно, густо покрытое грязью» в те последние минуты, что привело исследователей к соляным бассейнам. Поскольку этот соляной раствор настолько плотный, он находится на дне океана и не может быстро смешаться с окружающей соленой водой.

В местах, где соленая вода поднимается из-под земли, «соляные бассейны» могут образовывать странные подводные озера и пруды. В них большинство форм жизни погибают сразу же, но экстремофильные прокариоты процветают. Это одноклеточные организмы, которые живут в экстремальных условиях: высокая температура, давление, соленость, кислотность или радиация.

Команда также обнаружила сульфатредуцирующие бактерии, которые превращают сульфат в энергию.

Ученые выяснили, что эти бактерии настолько снизили уровень сульфата в заливе Акаба, что соотношение сульфата к хлориду в рассоле является самым низким из когда-либо зарегистрированных в этом районе.

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