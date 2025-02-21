Беларусь потеряла за 2024 год рекордное количество леса

Беларусь потеряла за 2024 год рекордное количество леса6
- 21.02.2025, 12:59
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В три раза больше, чем годом ранее.
За минувший год в нашей стране погибло 37,7 тыс гектаров лесных насаждений. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Объём потерянного в прошлом году леса является одним из максимальных за десятилетний период. Большие потери мы понесли только в 2018-м – 50 тыс. га. Самым благополучным за последние 10 лет годом оказался 2023 год – тогда погибло только 11,9 тыс. га леса.
Согласно данным Белстата, 96% от всего объема потерь в 2024 году вызваны неблагоприятными погодными условиями. Еще по 3% приходится на болезни лесов и пожары.
Напомним, в июле прошлого года на Беларусь обрушился ураган, унесший жизни 7 человек.
Основной причиной гибели и травм людей, а также повреждения инфраструктуры стали падающие деревья.
По данным Министерства лесного хозяйства, в результате непогоды пострадало свыше 6 млн куб.м древесины. В августе лесхозы отчитывались, что заготовили более 2,5 млн куб.м «ветровально-буреломной» древесины.
При этом лесных пожаров, судя по статистике, стало меньше. В 2024 году лесные пожары горели на площади в 367,3 га, тогда как годом ранее – 310 га. То есть сокращение произошло, несмотря на масштабные пожары на Полесских болотах в сентябре 2024 года.