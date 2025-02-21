В России провалили создание анонсированного Путиным «нового кукурузника» 2 21.02.2025, 14:59

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«Байкал» «фактически нужно собирать заново».

Проектировщики российского регионального самолета «Байкал», который должен заменить советский «Кукурузник» Ан-2, допустили ряд «драматических ошибок», из-за чего машину «фактически нужно собирать заново».

Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к Минпромторгу РФ. Создание самолета ведомство заказало еще в 2019 году, а на запуск серийного производства самолета в 2022 году выделяли 3,5 млрд рублей. Теперь Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который разрабатывает «Байкал», просит еще около 10 млрд руб. на его доработку, на которую может уйти до пяти лет. При этом с 2019-го стоимость одного борта выросла почти в четыре раза — до 455 млн руб.

По словам собеседника «Коммерсанта», серьезные просчеты в проекте самолета якобы «окончательно вскрылись только сейчас». Он и еще три источника рассказали, что обнаружены проблемы с устойчивостью воздушного судна на малых скоростях, высокими усилиями на штурвале, а также необходимость увеличения хвостового оперения, переноса хвостового колеса и переработки шасси.

По словам близкого к Минтрансу источника, программу «Байкала» могут «безболезненно закрыть», если будет найдено альтернативное решение. «Возможно, заводу позволят сконцентрироваться на „Ладоге“ и „Освее“ (совместный проект РФ и Беларуси), до вывода которого на рынок долетает Ан-2», — сказал он. В Минпромторге в то же время говорят, что «Байкал» могут передать в S7 Group, такую возможность зафиксировали по итогам совещания в Минпромторге в конце декабря.

«Коммерсант» также сообщает, что альтернативой нового «Байкала» может стать ремоторизированный Ан-2. Возобновлением выпуска для него советского мотора ТВД-10Б может заняться Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех»). На это потребуется около 1,8 млрд руб., отметили источники.

ЛМС-901 «Байкал», по проекту, предназначен для гражданских перевозок и выполнения широкого спектра авиационных работ. Самолет оснащен одним турбовинтовым двигателем, вмещает девять пассажиров или две тонны груза. «Байкал» способен летать на расстояние до трех тысяч километров, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, а также использовать лыжное или поплавковое шасси. Минпромторг заказал его разработку в 2019 году. Тогда в ведомстве сообщали, что самолет должен стоить не больше 120 млн рублей.

Предполагалось, что «Байкал» начнут производить в 2024 году, но затем сроки дважды сдвигались: сначала был перенос на 2025-й, а затем на 2026 год. Первый вице-премьер Денис Мантуров объяснял это необходимостью «импортозаместить» отдельные компоненты.

В сентябре прошлого года стоимость судна внезапно снизилась в два раза после «магического» поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Несколько дней был 455 млн рублей, а стал что-то там около 260 млн рублей. Ну, здорово», — сказал он, добавив, что улучшились и заявленные характеристики самолета. Такое «чудо» стало возможным через несколько дней после требования Путина об ускорении разработки самолета. «Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время. Стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелета на них была доступна для граждан», — заявлял он.

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