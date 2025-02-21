За три года войны Россия потеряла половину армии 6 21.02.2025, 15:59

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Подходят к концу и запасы советских танков и бронетранспортеров.

Безвозвратные потери российской армии за три года войны достигли примерно половины от общего количества личного состава к началу полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Такую оценку в интервью «Новой газете. Европа» озвучил военный эксперт Юрий Федоров.

Он ссылается на данные Международного института стратегических исследований (IISS), согласно которым на начало 2025 года вооруженные силы РФ потеряли 172 тысячи человек убитыми и 611 тысяч ранеными.

Из раненых 235 тысяч вернулись на фронт, а не менее 376 тысяч получили тяжелые ранения. «Соответственно, безвозвратные потери армии РФ составили около 550 тысяч солдат и офицеров, которые воевать уже не смогут никогда», — указывает Федоров. Он отмечает, что это половина численности ВС РФ, включая моряков и летчиков.

По данным IISS, сейчас на украинском фронте находятся 617 тысяч российских солдат, и их число медленно снижается, несмотря на масштабный поиск контрактников в регионах и многомиллионные бонусы для отправки на фронт. Данные о расходах федерального бюджета говорят о том, что в прошлом году вербовать удавалось около тысячи человек в день, оценивал ранее Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. Однако это едва компенсирует потери, которые возрастали на протяжении 2024 года и в последние месяцы могли достигать 1,5 тысячи человек в день, отмечает Федоров.

Постепепно подходят к концу и запасы советских танков и бронетранспортеров, продолжает эксперт: «Более 80% этой техники снято с расположенных к востоку от Урала баз длительного хранения и восстановлено на предприятиях ВПК до приемлемого состояния. Сколько еще остается на складах вооружений, неизвестно. Однако спутниковые съемки позволяют предположить, что запасов хватит приблизительно до конца текущего года».

По оценкам IISS, в прошлом году армия потеряла 1,4 тысячи основных боевых танков и более 3,7 тысячи БПМ, а с начала войны более 14 тысяч единиц техники. «Российская промышленность в месяц производит приблизительно 25 новых танков, — оценивает Юрий Федоров. — Все остальное идет со складов».

При этом всенаиболее качественное и жизнеспособное уже отправлено на войну, а в в закромах остаются наименее ремонтопригодные образцы советского производства, выпущенные в 60-х и 70-х годах прошлого века, отмечает эксперт.

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