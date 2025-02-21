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Немецкий автопром расширит производство в США

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  • 21.02.2025, 19:02
Немецкий автопром расширит производство в США

Для обхода таможенных пошлин.

Крупные германские автопроизводители разработали планы реорганизации производственной базы для минимизации ущерба от ожидающегося в США введения таможенных пошлин на автомобили. Как стало известно агентству Reuters, Audi и Mercedes-Benz видят выход в расширении своего производства в США.

У Audi пока нет собственной производственной базы в США, и компания планирует начать собирать там ряд самых востребованных в регионе моделей. В этом году Audi объявит выбранное место для строительства завода. Об этом агентству Reuters сообщил гендиректор немецкой компании Гернот Делльнер.

Mercedes-Benz, у которой есть производство в США в штате Алабама, намерена его расширить. При этом компания BMW, у которой тоже есть производство в США, считает, что справится и так. По словам гендиректора BMW Оливера Ципсе, у них масштабное производство в США и хорошие отношения с руководством штата Южная Каролина, где это производство находится.

В 2024 году на этих трех крупнейших германских автопроизводителей пришлось 73% экспорта автомобилей из ЕС в США. И по словам эксперта автомобильного рынка в Allianz Trade Гийома Дежана, «независимо от того, как все повернется в этой торговой войне, германские производители автомобилей практически в любом случае окажутся в проигрыше».

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