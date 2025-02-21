Немецкий автопром расширит производство в США 1 21.02.2025, 19:02

Для обхода таможенных пошлин.

Крупные германские автопроизводители разработали планы реорганизации производственной базы для минимизации ущерба от ожидающегося в США введения таможенных пошлин на автомобили. Как стало известно агентству Reuters, Audi и Mercedes-Benz видят выход в расширении своего производства в США.

У Audi пока нет собственной производственной базы в США, и компания планирует начать собирать там ряд самых востребованных в регионе моделей. В этом году Audi объявит выбранное место для строительства завода. Об этом агентству Reuters сообщил гендиректор немецкой компании Гернот Делльнер.

Mercedes-Benz, у которой есть производство в США в штате Алабама, намерена его расширить. При этом компания BMW, у которой тоже есть производство в США, считает, что справится и так. По словам гендиректора BMW Оливера Ципсе, у них масштабное производство в США и хорошие отношения с руководством штата Южная Каролина, где это производство находится.

В 2024 году на этих трех крупнейших германских автопроизводителей пришлось 73% экспорта автомобилей из ЕС в США. И по словам эксперта автомобильного рынка в Allianz Trade Гийома Дежана, «независимо от того, как все повернется в этой торговой войне, германские производители автомобилей практически в любом случае окажутся в проигрыше».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com