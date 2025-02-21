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Пикап Tesla Cybertruck получил пять звезд в краш-тестах

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  • 21.02.2025, 21:01
Пикап Tesla Cybertruck получил пять звезд в краш-тестах

Но есть нюансы.

Американский регулятор провел краш-тесты электрического пикапа Tesla, в которых он показал неплохие результаты, заработав в общей сложности пятизвездочный рейтинг.

Прошло чуть больше года с того момента, как Cybertruck вышел на рынок. Вокруг необычного автомобиля, который глава компании назвал "автомобилем апокалипсиса", за прошедшее время возникло немало слухов и домыслов, которые развеяли в агентстве, испытав автомобиль в рамках Программы оценки новых автомобилей (NCAP). Электрический пикап заработал пять звезд (максимально возможный балл) практически во всех тестах.

В ходе испытания на лобовой удар о другое транспортное средство автомобиль совершил столкновение на скорости 56 км/ч со статичным препятствием. В этом тесте Cybertruck получил пять звезд за снижение угрозы травмирования для водителя и четыре – для пассажира, пишет ABW. В отчете говорится, что передние подушки безопасности сработали эффективно, чего нельзя сказать о коленных подушках безопасности.

Пять звезд получены и в двух тестах на боковой удар: при столкновении с движущимся транспортным средством и о статичный объект. А вот в тесте на опрокидывание были получены всего четыре звезды. Регулятор отметил, что риск того, что Cybertruck перевернется при столкновении, составляет 12,4%.

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