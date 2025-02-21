Сырский: С начала года потери РФ в живой силе превысили 74 тысячи человек

Сырский: С начала года потери РФ в живой силе превысили 74 тысячи человек3
- 21.02.2025, 21:20
Главнокомандующий ВСУ заявил, что борьба продолжается.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года общие потери российских оккупантов в живой силе превысили 74 тысячи человек.
Об этом он написал в Facebook.
«Благодаря слаженной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины, с начала года общие потери оккупантов в живой силе превысили 74 тысячи человек. Спасибо украинским воинам за стойкость и отвагу! Борьба продолжается!» - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные командиры выполняют приказ Кремля и заставляют мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. В противном случае их обещают отправить в «мясной штурм», где уровень выживания составляет лишь 10-15%.
В январе пресс-служба ГУР МО сообщила, что для пополнения потерь армии Россия планирует привлечь не менее 126 тыс. солдат из «спецконтингента».