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Сырский: С начала года потери РФ в живой силе превысили 74 тысячи человек

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  • 21.02.2025, 21:20
Сырский: С начала года потери РФ в живой силе превысили 74 тысячи человек
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ заявил, что борьба продолжается.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года общие потери российских оккупантов в живой силе превысили 74 тысячи человек.

Об этом он написал в Facebook.

«Благодаря слаженной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины, с начала года общие потери оккупантов в живой силе превысили 74 тысячи человек. Спасибо украинским воинам за стойкость и отвагу! Борьба продолжается!» - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные командиры выполняют приказ Кремля и заставляют мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. В противном случае их обещают отправить в «мясной штурм», где уровень выживания составляет лишь 10-15%.

В январе пресс-служба ГУР МО сообщила, что для пополнения потерь армии Россия планирует привлечь не менее 126 тыс. солдат из «спецконтингента».

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