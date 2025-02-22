Der Standard: «Райффайзенбанк» в РФ может купить зять Орбана 3 22.02.2025, 16:16

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Идут «серьезные переговоры».

Венгерский миллионер Иштван Тиборц может купить российское подразделение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG (RBI). Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники, отмечает «Немецкая волна».

Само издание называет эту информацию «слухом из банковских кругов», но отмечает, что между RBI и Тиборцем идут «серьезные переговоры». В них также участвуют представители Центробанка и администрации президента РФ. Именно Москва предложила Тиборца как возможного покупателя, пишет Der Standard.

По ее данным, этот вопрос уже обсуждался наблюдательным советом RBI в Вене. Заседание возглавил Эрвин Хамезедер - глава инвестхолдинга Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien. Некоторые в руководстве RBI выступили против.

По информации Der Standard, в предлагаемой сделке будет финансово участвовать крупнейший банк Венгрии OTP Bank, который, как и RBI, продолжает работать в России.

Венгерская сторона опровергла информацию

В ответ на запрос Der Standard в RBI прямо не оспорили и не подтвердили эти данные. Там лишь отметили, что в связи с решением российского суда от 5 сентября 2024 года RBI в настоящее время не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк». Тиборц и OTP Bank опровергли, что заинтересованы в покупке «Райффайзенбанка».

38-летний Тиборц - один из богатейших людей Венгрии. Венгерский Forbes оценивает его состояние в 151,5 млрд форинтов (около 370 млн евро). С 2013 года бизнесмен женился, его избранницей стала Рахель Орбан - старшая дочь премьер-министра страны. Всего у Виктора Орбана пять детей.

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