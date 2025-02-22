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Во Франции вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

  • 22.02.2025, 21:58
Во Франции вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Есть погибший и пострадавшие.

Один человек погиб и по меньшей мере двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения в городе Мюлуз на востоке Франции, сообщает ВВС.

Инцидент произошел на демонстрации в поддержку Конго, которую патрулировала полиция.

На месте происшествия задержан 37-летний алжирец, тяжело ранивший ножом двух полицейских — одного в шею, другого в грудь, а гражданин, пытавшийся вмешаться, чтобы помешать нападавшему, получил ножевое ранение и скончался.

Прокуратура начала расследование по факту терроризма.

По словам местного прокурора, в отношении подозреваемого было принято решение о депортации, поскольку он находился в списке лиц, подозреваемых в терроризме. Президент Эммануэль Макрон заявил, что «нет никаких сомнений в том, что это был исламистский теракт».

Макрон выразил соболезнования семье погибшего. «Я хочу подтвердить решимость правительства и мою решимость продолжать работу по искоренению терроризма на нашей земле», — подчеркнул президент Франции.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру написал в X, что «фанатизм нанес новый удар, и мы скорбим».

«Мои мысли обращены к жертвам и их семьям, и я твердо надеюсь, что раненые поправятся», — сказал он.

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