ВСУ уничтожили две колонны россиян, которые шли на штурм 23.02.2025, 8:47

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Десант добили артиллерией.

Военнослужащие 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко отбили штурм российских оккупантов, которые двумя колоннами бронетехники двигались на позиции украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба ОСГВ «Хортица».

«На Новопавловском направлении пехотинцы отбили штурм оккупантов двумя колоннами бронетехники. Противник пытался прорвать нашу оборону в полосе ответственности воинов 110 омбр. И очередная попытка обернулась потерей 10 единиц техники за два наката», — говорится в сообщении.

В ОСГВ «Хортица» уточнили, что для доставки своих штурмовых групп и прорыва оборонительных укреплений оккупанты применили бронетехнику, которая вместе с десантом была поражена.

При отражении атаки было уничтожено:

танки;

БМП;

БТР;

МТ-ЛБ;

бронированные боевые машины.

«Пораженную бронетехнику и остатки вражеского десанта, который успел высадиться, добили огнем артиллерии и ударами FPV-дронов. Вражеское наступление отбито, потерь позиций и ухудшения тактического положения не допущено», — отметили в ОСГВ «Хортица».

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