Россия обстреляла Украину рекордным количеством «шахедов» за все время войны 3 23.02.2025, 13:58

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Было сбито 138 вражескх БПЛА

В ночь на 23-е февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными дронами типа «шахед» и различными беспилотниками-приманками. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Были сбиты 138 БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Еще 119 «шахедов» локационно потеряны.

После атаки пострадала: Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская области, а также Киев и Запорожье.

Начальник управления коммуникаций в Командовании Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что 267 «шахедов» за одну атаку стали рекордом за все время полномасштабной войны.

«В ночь на 23 февраля 2025 года в небе Украины зафиксировано 267 враждебных БПЛА – рекордное количество за одну атаку», — говорится в публикации.

Руководитель ЦПИ СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко напомнил, что Россия наращивает производство дронов, в том числе «шахедов» и прочего вооружения.

«Без контроля над российским ВПК, без условий по уменьшению производства ракетных и других типов вооружений какие-либо разговоры о том, что [президент РФ Владимир] Путин хочет заключить соглашение о мире, являются лишь попыткой России всех обмануть», — говорится в публикации.

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