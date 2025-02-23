WP: «Газпром» на грани краха 2 23.02.2025, 15:48

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Россия столкнулась с огромной проблемой.

После начала войны с Украиной положение «Газпрома» катастрофически ухудшилось, отмечают эксперты. Когда-то «Газпром» был вторым бюджетом России, представляя собой не только экономический столп, но и геополитическое оружие Кремля. С его помощью Москва шантажировала страны, манипулируя поставками газа, чтобы оказывать давление на соседей и Европу.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину и последовавших санкций, некогда непоколебимая компания оказалась на грани банкротства с колоссальными убытками и потерянными рынками.

Согласно публикации в The Washington Post, нынешняя ситуация вокруг «Газпрома» показывает, как угрожающий Европе газовый монополист превратился в слабую, перегруженную долгами компанию, которая отчаянно пытается выжить на внутреннем рынке.

До 2022 года Европа была основным рынком сбыта «Газпрома», принося компании три четверти всех доходов от продажи газа. Однако после требований Москвы переводить расчеты в рубли и прекращения поставок в Польшу, Болгарию, Финляндию и Латвию Европа начала массово отказываться от российского газа.

Результат оказался катастрофическим: Доля «Газпрома» на европейском рынке газа в 2023 году упала до 8%, против более 40% ранее.

По мнению немецкого экономиста Яниса Клюге, прекращение поставок в Европу было «как убить курицу, несущую золотые яйца» — шаг, последствия которого Россия ощущает и сейчас.

Финансовая катастрофа и убытки

Ранее самая прибыльная компания России в 2023 году показала убытки в размере 7 миллиардов долларов — это первый негативный финансовый результат за последние 25 лет.

Несмотря на незначительный рост выручки в начале 2024 года, убытки в третьем квартале вновь подтвердили кризисное состояние корпорации.

«Газпром» и его начальство выглядят потрепано и уже не так грозно

«Газпром перестал быть дойной коровой и мощным инструментом внешней политики», — отмечает Сергей Вакуленко, бывший менеджер компании. Попытки компенсировать утраченные европейские рынки сталкиваются с серьезными препятствиями: Китай, который считался альтернативным покупателем, не готов компенсировать потери, ссылаясь на снижение спроса и наличие других поставщиков.

Переговоры о газопроводе через Монголию зашли в тупик, так как Пекин не желает брать на себя долгосрочные обязательства. Огромная сеть трубопроводов, ранее служившая козырем «Газпрома», оказалась ахиллесовой пятой: их негибкость делает невозможным быструю переориентацию поставок.

Ставка на внутренний рынок и повышение цен

Оставшись без значительной части экспортных доходов, «Газпром» вынужден сосредоточиться на внутреннем рынке. Большая часть газа теперь продаётся в России по сниженным ценам, что снижает прибыль компании.

Руководство требует повышения регулируемых цен на газ, чтобы поддерживать инфраструктуру, но правительство боится вызвать социальную напряженность.

В декабре 2024 года цены на газ в России были увеличены на 11%, еще одно повышение на 8,2% ожидается в этом году.

Дальнейшее повышение сильно ударит по населению, уже испытывающему давление из-за экономического кризиса и инфляции.

Промахи в стратегии СПГ и последствия санкций

В то время как другие страны наращивали экспорт сжиженного природного газа (СПГ), «Газпром» упустил возможность инвестировать в эту сферу.

Теперь, когда трубопроводные поставки невыгодны и политически рискованны, СПГ остаётся единственным гибким решением, но в этом сегменте Россия сильно отстаёт.

Дополнительным ударом стали санкции против «Газпром нефти» и Sakhalin Energy — ключевых подразделений, которые обеспечивали хоть какую-то прибыль.

Когда-то «Газпром» был хребтом российской экономики и инструментом для шантажирования Европы. Теперь же компания теряет позиции, клиентов и доходы, сталкиваясь с падением экспортных возможностей, растущими внутренними проблемами и неэффективным управлением.

«Это не просто упадок одной компании. Это крах целой модели, на которой Кремль строил свою политику давления», — резюмируют эксперты The Washington Post.

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