Презентован самый быстрый кроссовер Porsche 24.02.2025, 11:27

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 350 км/ч.

Porsche Cayenne Magnum возвращается на рынок. Знаменитый заряженный внедорожник представили в Дубае. Об этом сообщается на сайте ателье TechArt.

Именно эта немецкая компания выполняет яркий тюнинг Porsche Cayenne и является автором проекта Magnum. Впервые такой кроссовер появился еще в 2003 году.

За основу взяли кроссовер Porsche Cayenne Coupe Turbo GT. Мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 660 до 930 л. с., а пиковый крутящий момент — с 850 до 1100 Н∙м.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а максимальная скорость выросла до 350 км/ч. Это самый быстрый кроссовер Porsche. Позже появятся версии на 564 и 800 л. с., причем их можно будет заказать на базе стандартного Cayenne.

Отличить новый Porsche Cayenne TechArt Magnum можно по более агрессивной передней части, а также карбоновым обвесу, капоту и диффузору. Его крылья расширены, а 23-дюймовые колесные диски изготовлены из углеволокна.

Салон Porsche Cayenne отделали дорогой кожей, причем доступны оригинальные варианты расцветки. Все 25 выпущенных TechArt Magnum будут персонализированы — тюнеры готовы выполнить самые экстравагантные пожелания клиентов.

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