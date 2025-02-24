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Азербайджан выгнал из страны кремлевское информагентство

  • 24.02.2025, 15:11
Азербайджан выгнал из страны кремлевское информагентство

Между Баку и Москвой искрит.

В Азербайджане подтвердили ликвидацию филиала российского пропагандистского информагентства Sputnik, который входит в медиагруппу «Россия сегодня». Об этом Report рассказал представитель министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде

По его словам, компании дадут возможность получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Ранее издание Caliber сообщало, что оставшийся сотрудник будет работать в стране на основании законов республики и соглашения между правительствами двух стран от 9 января 2001 года о статусе корреспондентов СМИ. 

Решение о разгоне редакции Sputnik властями Азербайджана было принято почти одновременно с закрытием «Русского дома» в Баку. В начале февраля руководство страны сообщило о наличии юридических претензий к представительству Россотрудничества. При этом на проправительственном телеканале Baku.tv вышел сюжет, в котором сотрудники «Русского дома» обвинялись в шпионской деятельности.

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