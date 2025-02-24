ГУР: ФСБ устроило «чистки» среди «своих»
- 24.02.2025, 18:52
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В Запорожской области взорвали кабинет коллаборанта.
В ночь на 23 февраля во временно оккупированном городе Приморск Запорожской области произошел взрыв. Сдетонировало в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения «МФЦ (многофункциональный центр) мои документы» — коллаборанта Романа Подсудевского. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 24 февраля.
По данным разведки, Подсудевский — предатель Украины, который ранее работал в Пограничной службе, а после побега в оккупированный Крым в 2015 году начал сотрудничать с оккупационной администрацией и ФСБ.
«Там он (Подсудевский — ред.) некоторое время прислуживал гауляйтеру Аксенову по прозвищу «гоблин» и начал сотрудничество с чекистами так называемого «управления ФСБ по республике Крым», — говорится в сообщении ГУР.
По информации источников украинской разведки, подрыв организовали московские спецслужбисты в рамках внутренней борьбы за контроль над финансовыми потоками в оккупированной Запорожской области. В ГУР назвали инцидент «еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан». Таким образом ФСБ из Москвы послала сигнал Подсудевскому и его кураторам о необходимости «урезать аппетиты» и быть более уступчивыми «старшему брату».
«Об инциденте со взрывом стало известно высшим вождям ФСБ, сейчас чекисты проводят проверки внутри спецслужбы», — отметили в ГУР.