ГУР: ФСБ устроило «чистки» среди «своих» 24.02.2025, 18:52

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Роман Подсудевский

В Запорожской области взорвали кабинет коллаборанта.

В ночь на 23 февраля во временно оккупированном городе Приморск Запорожской области произошел взрыв. Сдетонировало в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения «МФЦ (многофункциональный центр) мои документы» — коллаборанта Романа Подсудевского. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 24 февраля.

По данным разведки, Подсудевский — предатель Украины, который ранее работал в Пограничной службе, а после побега в оккупированный Крым в 2015 году начал сотрудничать с оккупационной администрацией и ФСБ.

«Там он (Подсудевский — ред.) некоторое время прислуживал гауляйтеру Аксенову по прозвищу «гоблин» и начал сотрудничество с чекистами так называемого «управления ФСБ по республике Крым», — говорится в сообщении ГУР.

По информации источников украинской разведки, подрыв организовали московские спецслужбисты в рамках внутренней борьбы за контроль над финансовыми потоками в оккупированной Запорожской области. В ГУР назвали инцидент «еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан». Таким образом ФСБ из Москвы послала сигнал Подсудевскому и его кураторам о необходимости «урезать аппетиты» и быть более уступчивыми «старшему брату».

«Об инциденте со взрывом стало известно высшим вождям ФСБ, сейчас чекисты проводят проверки внутри спецслужбы», — отметили в ГУР.

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