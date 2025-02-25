Макрон: Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины
- 25.02.2025, 5:46
План предусматривает отправку войск в Украину.
Франция и Великобритания разработали план по предоставлению Украине гарантий безопасности, который может включать размещение европейских военных на украинской территории.
Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Le Figaro.
По словам Макрона, план по гарантиям безопасности может предусматривать отправку европейских солдат в Украину, но они «не обязательно будут располагаться на линии фронта», а будут присутствовать «как гарантия».
Президент Франции подчеркнул, что европейцы «готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдается мир».
В понедельник, 24 февраля, президент Франции Эмануэль Макрон прибыл в Белый дом.
Как сообщает The Guardian, Макрон попытается убедить президента США сохранить «определенную степень военного вмешательства» в ситуацию в Украине и по всей Европе.