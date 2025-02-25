Дроны ВСУ превратили важную российскую линию снабжения под Покровском в кладбище авто
- 25.02.2025, 9:45
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Уже как год армия РФ ведет наступательные бои в районе Покровска, однако к самому городу противник так и не подошел. Наступление застопорилось, а командование ВС РФ думает об отводе войск. Это уже вторая успешная контратака ВСУ, а первая была в начале февраля на западе от Покровска, пишет Forbes.
Ровно год назад, после оккупации Авдеевки, 50-тысячная армия Путина с тысячей единиц бронетехники взяла курс на Покровск. Только к концу декабря 2024 года армия Путина сумела подойти к пригороду Покровска. И здесь за дело взялись дроны ВСУ.
Только по итогам 2024 года Украины выпустила порядка 2 млн FPV-дронов, которые по качеству намного лучше российских. Сейчас у РФ преимущество только в дронах на оптоволокне, которые сложно отследить и заглушить с помощью РЭБ.
Однако в районе Покровска украинские силы обнаруживают такие дроны с помощью отражения солнечных лучей на оптоволокне врага. Дроны ВСУ уничтожают врага, которые не только в районе Покровска, но и в тылу, на подъезде к городу.
«Дорожные резаки» ВСУ превратили вражескую линию снабжения Очеретино - Прогресс в кладбище российских грузовиков, фургонов, вездеходов и машин.
«Дорожные резаки» часто нацеливаются на одни и те же узкие места, поражая одну машину за другой и создавая мешающие движению груды обломков. Эти атаки значительно усложнили логистику врага, именно поэтому сейчас российское командование переключило свой взор с Покровска на Торецкое и Новопавловское направления.
pokrovsk road cutter 🔪 pic.twitter.com/u4bAsGF8FF— imi (m) (@moklasen) February 24, 2025