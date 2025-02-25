В Польше увеличивается число работников из Беларуси 5 25.02.2025, 12:29

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Но темпы роста замедлились.

В Польше официально работают как минимум 134,9 тысячи граждан Беларуси. Столько было покрыто пенсионным страхованием на конец 2024 года. Это на 5,5 тысячи больше, чем годом ранее. Хотя число работников из Беларуси в Польше увеличивается, темпы роста замедлились. Нынешний прирост — самый низкий за последние восемь лет. MOST изучил данные польского Управления социального страхования (ZUS).

В конце 2020 года в ZUS было зарегистрировано 50,6 тысячи граждан Беларуси. А через год их было уже 71,2 тысячи (рост на 20,6 тысячи).

В конце 2022 года в системе социального страхования было зарегистрировано уже 108,1 тысячи белорусов (рост сразу на 36,9 тысячи). Рекордный показатель был обусловлен войной в Украине. Часть белорусов, уехавших сначала в эту страну, после начала боевых действий перебралась в Польшу. Но многие уехали из Беларуси из-за введения санкций. Своих сотрудников, например, активно релоцировали IT-компании.

Рост занятости продолжился и в 2023 году. По итогам того года число работающих в Польше белорусов выросло на 21,3 тысячи до 129,4 тысячи.

Теперь же темпы трудоустройства белорусов в Польше рекордно снизились. Это можно объяснить как замедлением политической эмиграции, так и ужесточением визовой политики. Например, в январе 2024 года Польша закрыла программу Poland. Business Harbour, которая упрощала условия получения визы и легализации для IT-специалистов. Усилился и контроль за выдачей рабочих виз.

Как иностранцы работают в Польше

Всего по состоянию на конец 2024 года в ZUS было зарегистрировано 1,19 млн иностранцев. Больше всего среди них граждан Украины — 787,5 тысячи.

Из всех иностранцев 688,3 тысячи работают по трудовым договорам (umowa o pracę), 434,1 тысячи трудоустроены на основе гражданско-правовых договоров (umowa zlecenia) или через агентства, еще 73,9 тысячи занимаются предпринимательской деятельностью.

Иностранцы, работающие по договору подряда (umowa o dzieło), не подлежат обязательному социальному страхованию и не попадают в статистику ZUS.

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