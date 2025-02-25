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Пятый с начала года российский «Суперджет» сломался в воздухе

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  • 25.02.2025, 15:59
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Пятый с начала года российский «Суперджет» сломался в воздухе

Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Москву.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево» после отказа радиолокационного оборудования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Лайнер принадлежит авиакомпании «Россия». Посадка состоялась в 14:06 по московскому времени, пишет The Moscow Times .

Это уже пятый с начала года случай поломки SSJ-100 российских авиакомпаний в воздухе. Предыдущий произошел 2 февраля, когда самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково. По информации авиакомпании, сработала сигнализация о неисправности на борту, однако источник «Известий» уточнил, что перед посадкой у лайнера возникли проблемы с двигателем. Никто из пассажиров и экипажа тогда не пострадал.

Еще один подобный случай произошел 30 января, когда самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания индикатора пожара в багажном отсеке. А 19 января лайнер этой же авиакомпании с 72 пассажирами на борту, летевший из Москвы в Саранск, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» после срабатывания датчика неисправности шасси.

Еще один инцидент с участием SSJ-100 произошел 17 января. Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший в Ереван с 86 пассажирами на борту, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. Как уточнили в МЧС, причиной стало нарушение работы системы кондиционирования.

Увеличение числа авиаинцидентов с участием самолетов российских авиакомпаний связано с международными санкциями, введенными против РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Ограничения затруднили поставки запчастей и техническое обслуживание воздушных судов. За 11 месяцев 2024 года в России было зафиксировано 208 авиаинцидентов, что на 30% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Этот уровень стал рекордным за последние шесть лет.

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