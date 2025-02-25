закрыть
25 февраля 2025, вторник, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Европе обвалились продажи электромобилей Tesla

2
  • 25.02.2025, 16:11
  • 2,800
В Европе обвалились продажи электромобилей Tesla
иллюстративное фото

Из-за политической карьеры Маска.

Европейские покупатели начали реагировать на смену руководства в США – продажи Tesla Inc в прошлом месяце упали на 45% по всей Европе. При этом конкуренты-автомобилестроители наблюдали всплеск спроса на электромобили, пишет Bloomberg.

Компания Илона Маска продала только 9945 автомобилей в ЕС, Британии, Норвегии, Швейцарии и других странах региона, тогда как год назад – 18 161 единицу.

При этом продажи электромобилей выросли на 37% в целом по отрасли, причем автопроизводители получили значительные прибыли в Германии и Британии.

Отмечается, что одной из причин стал переход на новые производственные линии для Model Y – популярной модели Tesla. Хотя издание отмечает, что есть и другая проблема – политическая карьера Илона Маска становится проблемой для продаж. Его личный имидж в Европе ухудшается, что отражается на бизнесе.

Так, в Германии зарегистрировано только 1277 новых авто Tesla – самый плохой показатель с июля 2021 года. Во Франции падение составило 63%, что является антирекордом с августа 2022 года. А в Британии впервые Tesla уступила китайскому бренду BYD.

Самыми популярными марками в Европе в январе стали Volkswagen (112844 авто), Toyota (72804), Skoda (59465), BMW (59765) и Peugeot (55390).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук