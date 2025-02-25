В Европе обвалились продажи электромобилей Tesla

В Европе обвалились продажи электромобилей Tesla2
- 25.02.2025, 16:11
- 2,800
Из-за политической карьеры Маска.
Европейские покупатели начали реагировать на смену руководства в США – продажи Tesla Inc в прошлом месяце упали на 45% по всей Европе. При этом конкуренты-автомобилестроители наблюдали всплеск спроса на электромобили, пишет Bloomberg.
Компания Илона Маска продала только 9945 автомобилей в ЕС, Британии, Норвегии, Швейцарии и других странах региона, тогда как год назад – 18 161 единицу.
При этом продажи электромобилей выросли на 37% в целом по отрасли, причем автопроизводители получили значительные прибыли в Германии и Британии.
Отмечается, что одной из причин стал переход на новые производственные линии для Model Y – популярной модели Tesla. Хотя издание отмечает, что есть и другая проблема – политическая карьера Илона Маска становится проблемой для продаж. Его личный имидж в Европе ухудшается, что отражается на бизнесе.
Так, в Германии зарегистрировано только 1277 новых авто Tesla – самый плохой показатель с июля 2021 года. Во Франции падение составило 63%, что является антирекордом с августа 2022 года. А в Британии впервые Tesla уступила китайскому бренду BYD.
Самыми популярными марками в Европе в январе стали Volkswagen (112844 авто), Toyota (72804), Skoda (59465), BMW (59765) и Peugeot (55390).