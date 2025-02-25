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В украинской Полтаве демонтировали памятник Петру І

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  • 25.02.2025, 17:54
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В украинской Полтаве демонтировали памятник Петру І

Памятник демонтировали за средства неравнодушных граждан.

В Полтаве во вторник, 25 февраля, демонтировали памятник российскому императору Петру I, пишет New Voice.

«Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации», — написала исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.

Как добавила Ямщикова, это «сознательное и ответственное действие общины, которая избавляется от российских имперских маркеров».

22 февраля исполняющая обязанности городского головы Полтавы писала, что в городе из публичного пространства уберут памятник российскому императору Петру I.

Как сказано в сюжете телеканала Рада, памятник демонтировали за средства неравнодушных без привлечения бюджетных и государственных средств.

Решение о демонтаже в городе приняли на основании приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины от 31 января 2025 года

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