В украинской Полтаве демонтировали памятник Петру І

В украинской Полтаве демонтировали памятник Петру І7
- 25.02.2025, 17:54
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Памятник демонтировали за средства неравнодушных граждан.
В Полтаве во вторник, 25 февраля, демонтировали памятник российскому императору Петру I, пишет New Voice.
«Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации», — написала исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.
Как добавила Ямщикова, это «сознательное и ответственное действие общины, которая избавляется от российских имперских маркеров».
22 февраля исполняющая обязанности городского головы Полтавы писала, что в городе из публичного пространства уберут памятник российскому императору Петру I.
Как сказано в сюжете телеканала Рада, памятник демонтировали за средства неравнодушных без привлечения бюджетных и государственных средств.
Решение о демонтаже в городе приняли на основании приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины от 31 января 2025 года