ВСУ будут использовать новые украинские дроны «Ведьмак»
- 25.02.2025, 19:01
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Высокоскоростные FPV-дроны способны догнать любую колесную технику российских оккупантов.
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новые беспилотные авиационные комплексы украинского производства «Ведьмак». Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба МО Украины.
Отмечают, что высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику российских оккупантов.
«При достаточно компактных размерах «Ведьмак» способен нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника. При этом коптер развивает внушительную скорость и может резко маневрировать. «Птички» комплекса работают днем и ночью, обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели», – проинформировали в оборонном ведомстве.