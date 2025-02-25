ВСУ будут использовать новые украинские дроны «Ведьмак» 25.02.2025, 19:01

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Высокоскоростные FPV-дроны способны догнать любую колесную технику российских оккупантов.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новые беспилотные авиационные комплексы украинского производства «Ведьмак». Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба МО Украины.

Отмечают, что высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику российских оккупантов.

«При достаточно компактных размерах «Ведьмак» способен нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника. При этом коптер развивает внушительную скорость и может резко маневрировать. «Птички» комплекса работают днем и ночью, обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели», – проинформировали в оборонном ведомстве.

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