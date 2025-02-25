В Беларуси фиксируют масштабную передислокацию военных эшелонов

В Беларуси фиксируют масштабную передислокацию военных эшелонов4
- 25.02.2025, 20:10
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Что происходит?
Масштабную передислокацию воинских эшелонов фиксируют в Сообществе железнодорожников Беларуси.
«По масштабам это далеко от того, что происходило в 2022 году. Но для Беларуси это масштабная передислокация: речь идет о 16 эшелонах, в каждом из которых по 2-3 вагона. Но ситуация отличается от той, которую мы наблюдали в 22-м: тогда по территории Беларуси ехали российские воинские эшелоны, сейчас речь только о белорусских поездах», — сказали «Еврорадио» в Сообществе железнодорожников Беларуси.
С 3 февраля 2025 года в Беларуси идет проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. В сообществе говорят, что с конца февраля начался еще один этап отбора пассажирских вагонов по заказу Министерства обороны. Кроме того, Минобороны подало заявки с просьбой выделить вагоны грузового парка для перевозки воинской техники.