В Беларуси фиксируют масштабную передислокацию военных эшелонов 4 25.02.2025, 20:10

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Что происходит?

Масштабную передислокацию воинских эшелонов фиксируют в Сообществе железнодорожников Беларуси.

«По масштабам это далеко от того, что происходило в 2022 году. Но для Беларуси это масштабная передислокация: речь идет о 16 эшелонах, в каждом из которых по 2-3 вагона. Но ситуация отличается от той, которую мы наблюдали в 22-м: тогда по территории Беларуси ехали российские воинские эшелоны, сейчас речь только о белорусских поездах», — сказали «Еврорадио» в Сообществе железнодорожников Беларуси.

С 3 февраля 2025 года в Беларуси идет проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. В сообществе говорят, что с конца февраля начался еще один этап отбора пассажирских вагонов по заказу Министерства обороны. Кроме того, Минобороны подало заявки с просьбой выделить вагоны грузового парка для перевозки воинской техники.

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