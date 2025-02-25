Бригада «Хартия» выпустила фильм о боях за Липцы на Харьковщине
- 25.02.2025, 21:16
Видео.
13-я бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» выпустила фильм о боях за Липцы на Харьковщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В мае 2024-го враг во второй раз ворвался на Харьковщину. Ключевым для российского наступления снова стало село Липцы, что в 10 километрах от границы с РФ. Россияне пытались прорваться в Липцы и закрепиться там, чтобы открыть путь на Харьков. Бойцы «Хартии» и смежных подразделений отбросили россиян на километры от Липцев и продолжают наступать.
Мини-фильм «Хартии» рассказывает:
Благодаря чему бригаде удается достичь успехов на Харьковщине?
Как выглядят Липцы и остались ли там гражданские?
Какая ситуация сейчас на этом направлении?