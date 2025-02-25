Бригада «Хартия» выпустила фильм о боях за Липцы на Харьковщине 25.02.2025, 21:16

Видео.

13-я бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» выпустила фильм о боях за Липцы на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В мае 2024-го враг во второй раз ворвался на Харьковщину. Ключевым для российского наступления снова стало село Липцы, что в 10 километрах от границы с РФ. Россияне пытались прорваться в Липцы и закрепиться там, чтобы открыть путь на Харьков. Бойцы «Хартии» и смежных подразделений отбросили россиян на километры от Липцев и продолжают наступать.

Мини-фильм «Хартии» рассказывает:

Благодаря чему бригаде удается достичь успехов на Харьковщине?

Как выглядят Липцы и остались ли там гражданские?

Какая ситуация сейчас на этом направлении?

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