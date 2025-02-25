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В Беларуси зафиксирован первый лесной пожар

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  • 25.02.2025, 21:28
В Беларуси зафиксирован первый лесной пожар

Горят тростник и болото.

Первый лесной пожар зафиксирован в Беларуси, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

По предварительной информации, горит 204-й квартал Рубельского лесничества Полесского лесхоза.

— Площадь, охваченная огнем, включает болото, горит тростник — непокрытые лесом участки, — рассказали в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении. — Лица государственной лесной охраны уже на месте и работают над локализацией возгорания.

В Минлесхозе отметили, что «будут следить за развитием событий».

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