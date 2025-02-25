Сырский показал боевую работу ВСУ по технике РФ
- 25.02.2025, 23:54
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Видео.
С начала 2025 г. ВСУ обезвредили более 500 танков и более тысячи боевых бронированных машин армии РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, опубликовав видео боевой работы украинских защитников.
«Три года и один день полномасштабного вторжения РФ. Силы обороны продолжают борьбу за Независимость Украины! Только с начала года нашими воинами было обезврежено 510 танков и 1125 боевых бронированных машин врага», - отметил он.
Сырский поблагодарил каждого украинского воина за отвагу.