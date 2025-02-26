Самые надежные автомобили 2025 года: 10 лучших машин

Самые надежные автомобили 2025 года: 10 лучших машин1
- 26.02.2025, 10:11
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Это в основном недорогие модели известных брендов.
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года в рамках свежего исследования. И составили соответствующий рейтинг, в который вошли 10 лучших машин по многим параметрам. Это в основном недорогие модели известных брендов.
О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый автомобиль в рейтинге отличается надежностью и другими важными потребительскими качествами.
Лучшие автомобили 2025 года по версии Consumer Reports:
Nissan Sentra;
Toyota Camry;
Subaru Crosstrek;
Subaru Forester;
Toyota RAV4 PHEV;
Toyota Highlander Hybrid;
Lexus NX 350h (и 450h+);
BMW X5 (и X5 PHEV);
Tesla Model Y;
Ford Maverick.
Subaru Crosstrek Hybrid
Авторы исследования назвали лучшие модели, которые считают наиболее надежными в 2025 году среди новых машин. Кроме того, этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.