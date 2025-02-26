Почему на переговорах США и России ничего не происходит Александр Морозов

26.02.2025, 12:44

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Александр Морозов

Кремль стоит на своем ультиматуме.

Несмотря на колоссальную «семантическую пену» и на то, что Трамп каждый день делает какое-то заявление, все шире открывая дверь Путину, в вопросе окончания войны – ничего не происходит. Все стоит на том же месте.

Рубио в интервью Брейтбарту сказал вчера, что «путь будет очень долог», Путин сказал, что «сущностно еще не начали говорить». В Эр-Рияде обсуждали «раздражители», шаги по восстановлению контактов, экономические проекты и т.д. Но все, что касается «прекращения огня», условий перемирия, гарантий – все это находится на том же самом месте, что и месяц назад.

Нет ни малейшей уверенности в том, что Путин собирается зайти в ту дверь, которую открыл Трамп, для того, чтобы завершить войну.

Трамп сломал рамку солидарности с Украиной, обещает Путину все что угодно: отказаться от концепта «агрессия», готов требовать выборов в Украине, готов начать точечно снимать санкции, готов через голову санкций начать какие-то экономические проекты с Кремлем, – при этом Путин не сделал ни одного шага навстречу и спокойно стоит на своем ультиматуме июня 2024 года.

И с ним он и выйдет на встречу с Трампом:

1) Украина должна признать свой отказ от четырех областей в пользу РФ,

2) подписывать мир с Зеленским мы не будем,

3) временное прекращение огня нас не интересует,

4) мирный договор предполагает гарантии безопасности для РФ (т.е. демилитаризация Украины и вообще «восточного фланга».

И при этом Путин получает возможность сказать: ну что ж, давайте вообще не будем обсуждать войну, раз тут нет пока решения, а давайте обсуждать редкоземельные металлы, восстановление работы посольств, вот вам Дмитриев, через него мы предложим список обоюдовыгодных проектов. А война – ну что сделаешь – она идет, а мы давайте будем сотрудничать.

Вот, примерно, что тут происходит (по состоянию на 26 февраля).

Алексанр Морозов, «Фейсбук»

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