Почему на переговорах США и России ничего не происходит
- Александр Морозов
- 26.02.2025, 12:44
- 2,632
Кремль стоит на своем ультиматуме.
Несмотря на колоссальную «семантическую пену» и на то, что Трамп каждый день делает какое-то заявление, все шире открывая дверь Путину, в вопросе окончания войны – ничего не происходит. Все стоит на том же месте.
Рубио в интервью Брейтбарту сказал вчера, что «путь будет очень долог», Путин сказал, что «сущностно еще не начали говорить». В Эр-Рияде обсуждали «раздражители», шаги по восстановлению контактов, экономические проекты и т.д. Но все, что касается «прекращения огня», условий перемирия, гарантий – все это находится на том же самом месте, что и месяц назад.
Нет ни малейшей уверенности в том, что Путин собирается зайти в ту дверь, которую открыл Трамп, для того, чтобы завершить войну.
Трамп сломал рамку солидарности с Украиной, обещает Путину все что угодно: отказаться от концепта «агрессия», готов требовать выборов в Украине, готов начать точечно снимать санкции, готов через голову санкций начать какие-то экономические проекты с Кремлем, – при этом Путин не сделал ни одного шага навстречу и спокойно стоит на своем ультиматуме июня 2024 года.
И с ним он и выйдет на встречу с Трампом:
1) Украина должна признать свой отказ от четырех областей в пользу РФ,
2) подписывать мир с Зеленским мы не будем,
3) временное прекращение огня нас не интересует,
4) мирный договор предполагает гарантии безопасности для РФ (т.е. демилитаризация Украины и вообще «восточного фланга».
И при этом Путин получает возможность сказать: ну что ж, давайте вообще не будем обсуждать войну, раз тут нет пока решения, а давайте обсуждать редкоземельные металлы, восстановление работы посольств, вот вам Дмитриев, через него мы предложим список обоюдовыгодных проектов. А война – ну что сделаешь – она идет, а мы давайте будем сотрудничать.
Вот, примерно, что тут происходит (по состоянию на 26 февраля).
Алексанр Морозов, «Фейсбук»