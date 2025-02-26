Глава АвтоВАЗа пожаловался, что россияне перестали покупать Lada 5 26.02.2025, 14:46

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Склады переполнены.

На складах АвтоВАЗа скопилось 100 тысяч нераспроданных машин при норме 60 тысяч, заявил президент компании Максим Соколов. Он отметил, что такое положение дел бьет по финансовой модели концерна с учетом высоких процентов, которые приходится платить по кредитам. Соколов назвал ситуацию на рынке «тревожной» и спрогнозировал сокращение продаж Lada в феврале до 27 тысяч штук (-3% в годовом выражении). В сентябре он оценивал совокупный долг компании более чем в 100 млрд рублей.

За январь АвтоВАЗ реализовал 20,8 тысячи автомобилей — на 0,2% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на ухудшение продаж, концерн пока не собирается снижать темпы производства — план по выпуску 500 тысяч машин на 2025 год остается в силе, сообщили «Коммерсанту» в компании. По информации главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова, переизбыток Lada на складах сформировался еще в январе. По его мнению, у АвтоВАЗа два выхода: продавать автомобили со скидками или сокращать производство. При этом Кадаков счел второй вариант менее вероятным, поскольку такое большое предприятие «не может быстро все переиграть». Независимый эксперт Олег Мосеев охарактеризовал ситуацию со складами Lada как затоваривание и отметил, что при нынешнем уровне продаж АвтоВАЗу потребуется три-четыре месяца, чтобы избавиться от излишков.

К началу 2025 года на российских складах скопилось 700 тысяч автомобилей — на 400 тысяч больше, чем в январе 2024-го, сообщали источники РБК на рынке. Более половины этого количества пришлось на отечественные машины. По оценкам Кадакова и Мосеева, сейчас на складах находятся около 400 тысяч иномарок. В основном это китайские бренды. Такого объема хватит на четыре-пять месяцев. «Но их производят и привозят. Так что ситуация сложная, если не критичная», — констатировал Мосеев.

Глава АвтоВАЗа считает, что в целом продажи новых автомобилей в феврале вряд ли преодолеют планку в 100 тысяч. «Надо всерьез задуматься о том, какие меры совместно надо принять, чтобы избежать уже драматического падения», — сказал Соколов. Согласно «Автостату», в том же месяце прошлого года было реализовано почти 104 тысячи машин. Гендиректор агентства Сергей Целиков также прогнозирует, что февральские продажи уйдут в минус. Ранее он говорил, что в последний раз такое затоваривание складов, как сейчас, наблюдалось во времена кризиса 2008 года. Тогда производство составило 1,7 млн автомобилей, а через год упало на 60%, до 723,2 тыс. единиц.

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