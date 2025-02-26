ВСУ освободили Котлино под Покровском, отбросив армию РФ на 2 км 26.02.2025, 15:27

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Стали известны новые подробности успешной операции.

ВСУ продолжают успешное контрнаступление на Восточном направлении. Военнослужащие 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады выбили оккупантов из села Котлино под Покровском и взяли населенный пункт под полный контроль, сообщили в пресс-службе бригады, опубликовав видео операции.

Контроль над этим селом критически важен, так как захват Котлино позволил бы российским войскам выйти на стратегически значимую трассу Покровск – Днепр, обеспечивающую логистику украинской армии.

Понимая это, противник стянул значительные силы и пытался удержать населенный пункт любой ценой.

«Оккупанты накапливали в Котлино пехоту, готовясь к наступлению на Покровском направлении. Наша задача была не только остановить их, но и выбить с позиций», — рассказали в 25-й бригаде.

Детали операции

Штурмовые действия велись днем и ночью с использованием танков, артиллерии и беспилотников. Во время зачистки в разрушенных домах украинские военные обнаруживали и брали в плен российских солдат.

Подразделения 425-го отдельного штурмового полка «Скала» сыграли ключевую роль в зачистке вражеских траншей и уничтожении штурмовых групп противника. Благодаря четко спланированной операции украинская пехота смогла быстро продвинуться вперед, закрепиться на новых рубежах и ликвидировать угрозу прорыва на этом участке фронта.

Значение победы:

- освобождение Котлино сорвало планы России по наступлению в направлении Покровска;

- ВСУ укрепили контроль над важной транспортной артерией;

- оккупанты потеряли важный опорный пункт, который они пытались удерживать с начала зимы.

В конце января бойцы 425-го полка «Скала» начали зачистку траншей вокруг Котлино, что стало подготовкой к более масштабному штурму.

В феврале штурмовые группы успешно уничтожили российские позиции южнее железнодорожной линии.

Украинская армия продолжает усиливать оборону на этом направлении, не позволяя противнику развернуть новые атаки.

Командование ВСУ отмечает, что координация между подразделениями десантников, пехоты и артиллерии стала ключевым фактором успеха.

Операция по освобождению Котлино показывает, что украинская армия не только держит оборону, но и успешно контратакует, возвращая под контроль важные населенные пункты.

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